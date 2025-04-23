На Кольской АЭС прошла онлайн-экскурсия в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

На Кольской АЭС в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» состоялась онлайн-экскурсия для 14 школ из 12 населённых пунктов Мурманской области.

Школьники из Заполярного, Никеля, Заозёрска, Снежногорска, Печенги, Гаджиево, Островного, Видяево, Оленьей Губы, Лиинахамари, Раякоски и Луостари получили уникальную возможность не только познакомиться с принципом работы атомной станции, но и виртуально посетить ключевые производственные помещения Кольской АЭС: центральный зал (реакторный цех) и машинный зал (турбинный цех). В ходе видеоконференции специалисты Кольской АЭС рассказали о современных технологиях и методах, используемых в области атомной энергетики, поделились своим опытом работы в отрасли и ответили на все интересующие учащихся вопросы.

«Кольская АЭС активно занимается просветительской деятельностью. Например, проводит экскурсии на станцию, в которых ежегодно принимают участие около трёх тысяч человек. Только за этот месяц на АЭС побывало более трёхсот гостей. Основными посетителями являются школьники и студенты из Мурманской области, которые проявляют интерес к работе в атомной отрасли. Специально для тех, у кого нет возможности познакомиться с Кольской АЭС очно, подготовлены виртуальные экскурсии. Это даёт возможность ребятам и их родителям «изнутри» увидеть работу предприятия и узнать об особенностях атомных профессий», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Госкорпорация «Росатом» и Концерн «Росэнергоатом» уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Неделя без турникетов» – это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве; знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе. Акция проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года дважды в год – в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю октября, а ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги принимают активное участие в её организации и проведении.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.