На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям

21 августа на Кольской АЭС завершилась плановая выездная проверка Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора (ДМТУ Ростехнадзора).

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в течение десяти дней инспекторы проверяли направление физической защиты ядерных материалов и установок, расследование и учёт нарушений в работе, эксплуатацию трубопроводов и сосудов. Изучили организационно-распорядительную и эксплуатационную документацию, провели собеседования с персоналом, побывали на производстве.

«Регулярное проведение проверок Ростехнадзора на всех российских АЭС является важным инструментом контроля за соблюдением нормативных требований и стандартов безопасности. Эти мероприятия способствуют постоянному совершенствованию работы предприятия, поддержанию высокого уровня безопасности», – отметил главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий.

По результатам визита комиссия Ростехнадзора подготовит документы для вручения руководству Кольской АЭС с итогами проверки.

Заполярная атомная станция продолжает придерживаться высоких стандартов безопасности в эксплуатации ядерных установок, что подтверждается результатами регулярных инспекций и проверок со стороны государственных органов, отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.