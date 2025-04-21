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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 11:30

На Кольской АЭС прошли семинары-тренинги по охране труда

Представители Центрального аппарата и филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» провели на Кольской атомной станции семинары-тренинги по внедрению инструментов управления факторами небезопасного поведения работников. Данные методы были разработаны в ходе реализации проекта концерна, направленного на выявление психологических предпосылок небезопасного поведения сотрудников.

Визит на Кольскую АЭС стал четвёртым в рамках данного проекта. Основное внимание уделялось оценке профессиональных рисков, контролю за функциональным состоянием работника, развитию навыков нормализации работоспособности и формированию правильных групповых норм безопасного поведения на производстве. В обучении приняли участие более 170 специалистов станции и подрядной организации «Колатомэнергоремонт», из них 27 стали экспертами по инструментам управления факторами небезопасного поведения работников.

«Важно стимулировать работников заботиться о своей безопасности и здоровье, а также обучать их подходам к безопасному выполнению работ. Для этого предусмотрена дорожная карта, включающая подготовку экспертов и взаимодействие с руководством для внедрения практик в пилотных подразделениях станции», – отметила начальник отдела контроля условий и охраны труда АО «Концерн Росэнергоатом» Елена Зайцева.

Семинары охватили такие проектные направления, как «У нас так принято», «Навигатор состояния», «Будь здоров» и «Оценка рисков».

«Мы активно внедряем новые практики, которые помогают нашим работникам осознанно подходить к вопросам безопасности и заботиться о своем здоровье. Наш главный приоритет – безопасность. Каждый должен понимать важность своей роли на Кольской АЭС», – прокомментировал главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом», которая является единственной российской глобальной технологической компанией. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных подходов к профилактике производственного травматизма, использованию информационных технологий.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

 

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