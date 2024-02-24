На Кольской АЭС проведена плановая проверка

В целях проверки обеспечения безопасности, в период с 19 по 22 февраля, управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области была проведена плановая проверка объединенного вспомогательного корпуса КАЭС.

Напомним, Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная на Крайнем Севере. Именно на ней отработаны технологии безопасной эксплуатации в периоды полярного дня и ночи, при низких температурах воздуха и мощных ветровых нагрузках. Создание станции и использование атомной энергии в суровых климатических условиях стало величайший достижением отечественной науки и техники.

«Помимо плановой проверки корпуса, также проводился профилактический осмотр здания машинного зала атомной электростанции. В ходе проведения данного осмотра, были проведены занятия и беседы с сотрудниками по теме соблюдения требований пожарной безопасности. К плановой проверке привлекались и эксперты региональной испытательной пожарной лаборатории для того, чтобы проверить систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения, систему дымоудаления и систему внутреннего пожарного водопровода», - рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника надзорной деятельности и профилактической работы #МЧСМурманск Алексей Юдин.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5218706#group=group-2&photo=5