На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140

В декабре 2022-го года были проведены технологические «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140 и его транспортера, которые были созданы для перевозки отработавшего ядерного топлива с реакторов Кольской АЭС на переработку.

«Работы с ядерным топливом – это очень ответственная задача, всё оборудование перед вводом в эксплуатацию было всесторонне проверено. Новая модель изготовлена из высокопрочного чугуна и имеет твёрдую нейтронную защиту, что обеспечивает ещё более высокую степень ядерной и радиационной безопасности», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. Испытательная модель ТУК-140 была создана в 2017-ом году в масштабе 1:1 тогда же и были проведены бросковые испытания на специализированном стенде, по результатам которых был получен сертификат на конструкцию оборудования. В 2019-ом специалисты успешно выполнили «холодные» испытания. На сегодняшний день проведены «горячие» испытания.

Транспортный упаковочный контейнер ТУК-140 пришёл на смену модели ТУК-6, который был разработан ещё в советское время. Современный контейнер ТУК-140 соответствует международным правилам безопасной перевозки радиоактивных материалов SSR-6 и способен вместить в себя на 30% топлива больше, чем его предшественник.

«Теперь для вывоза необходимого количества отработавшего ядерного топлива требуется меньшее количество транспортных упаковок, что существенно сокращает количество операций по обращению с контейнерами. Помимо самого контейнера мы создали большой комплект вспомогательного технологического оборудования, способствующего повышению безопасности работы персонала и снижению дозовой нагрузки на него», – отметил главный конструктор инженерного центра ядерных контейнеров Кольской АЭС Анатолий Зубков.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, для ТУК-140 была проведена модернизация траверсы, которая ранее использовалась при эксплуатации ТУК-6. Сделан электропривод для того, чтобы серьги траверсы могли автоматически сводиться и разводиться. Разработан съёмный амортизатор, который одевается на контейнер для обеспечения безопасности при опускании контейнера в транспортёр.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.