В Мурманске в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать!Мурманчан в новогоднюю ночь приглашают на Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 11:00

На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140

В декабре 2022-го года были проведены технологические «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140 и его транспортера, которые были созданы для перевозки отработавшего ядерного топлива с реакторов Кольской АЭС на переработку.

«Работы с ядерным топливом – это очень ответственная задача, всё оборудование перед вводом в эксплуатацию было всесторонне проверено. Новая модель изготовлена из высокопрочного чугуна и имеет твёрдую нейтронную защиту, что обеспечивает ещё более высокую степень ядерной и радиационной безопасности», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. Испытательная модель ТУК-140 была создана в 2017-ом году в масштабе 1:1 тогда же и были проведены бросковые испытания на специализированном стенде, по результатам которых был получен сертификат на конструкцию оборудования. В 2019-ом специалисты успешно выполнили «холодные» испытания. На сегодняшний день проведены «горячие» испытания.

Транспортный упаковочный контейнер ТУК-140 пришёл на смену модели ТУК-6, который был разработан ещё в советское время. Современный контейнер ТУК-140 соответствует международным правилам безопасной перевозки радиоактивных материалов SSR-6 и способен вместить в себя на 30% топлива больше, чем его предшественник.

«Теперь для вывоза необходимого количества отработавшего ядерного топлива требуется меньшее количество транспортных упаковок, что существенно сокращает количество операций по обращению с контейнерами. Помимо самого контейнера мы создали большой комплект вспомогательного технологического оборудования, способствующего повышению безопасности работы персонала и снижению дозовой нагрузки на него», – отметил главный конструктор инженерного центра ядерных контейнеров Кольской АЭС Анатолий Зубков. 

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, для ТУК-140 была проведена модернизация траверсы, которая ранее использовалась при эксплуатации ТУК-6. Сделан электропривод для того, чтобы серьги траверсы могли автоматически сводиться и разводиться. Разработан съёмный амортизатор, который одевается на контейнер для  обеспечения безопасности при опускании контейнера в транспортёр.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области и стране отмечается предновогодний рост цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,64 рубля, евро снизился на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)Жильцы воспользовались субсидией, а Фонд капитального ремонта в короткие сроки заменил водонагреватель в жилом доме в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика