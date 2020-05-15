На Кольской АЭС проведут уникальный ремонт гидротехнических сооружений

16 мая на Кольской АЭС стартует планово-предупредительный ремонт энергоблока №3. Его продолжительность в соответствии с графиком составит 66 суток. При этом около 40 суток работы будут проводиться сразу на двух энергоблоках второй очереди – энергоблок №4 также планируется вывести в ремонт после 11 июня.

Такой график ремонтной кампании 2020 года инженеры Кольской АЭС специально разработали с учетом беспрецедентного по масштабам ремонта гидротехнической инфраструктуры: трубопроводов технической воды, регулирующего сооружения и циркуляционного водовода. Часть работ будет проводиться с использованием насосного и водолазного оборудования.

«Кольская АЭС является одним из крупнейших водопользователей Мурманской области - объём забора воды на технологические нужды у нас ежегодно составляет более 1 млрд. куб. метров. Поэтому содержание наших гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии играет критически важную роль в обеспечении безопасной и надёжной работы всей атомной станции», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Ещё одной особенностью ремонтной кампании 2020 года станет замена предохранительных клапанов парогенераторов на энергоблоках №3 и №4. В соответствии с регламентом это дорогостоящее импортное оборудование каждые 10 лет подлежит капитальному ремонту. Однако теперь в рамках программы импортозамещения такое оборудование успешно производят и в России, например, на Чеховском заводе энергомашиностроения. Именно это предприятие победило в конкурсе на изготовление и поставку новых предохранительных клапанов парогенераторов на Кольскую АЭС.

Также на энергоблоке №3 планируется выполнить обязательные регламентные работы на реакторной установке, а в турбинном отделении провести ремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата №5.

Напомним, что ремонтная кампания 2020 года на Кольской АЭС стартовала 14 марта. Капитальный ремонт энергоблока №1 кольские атомщики завершили с опережением графика на неделю. 8 мая он был включён в сеть и начал поставлять электроэнергию в Единую энергетическую систему России.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе энергоблоки №1, №2 и №4. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 880 МВт.