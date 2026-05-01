На Кольской АЭС провели мероприятия ко Всемирному дню охраны труда

На Кольской атомной станции прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны труда. В этом году главной темой стала «Благоприятная психосоциальная рабочая среда: путь к процветанию работников и сильной организации».

В преддверии памятной даты для работников станции и подрядных организаций организовали традиционную презентацию средств индивидуальной защиты (СИЗ) от ведущих производителей. На ярмарке представили не только образцы спецодежды, касок, очков, перчаток и обуви, но и специализированные средства для защиты, очистки и восстановления кожи. Для сотрудников провели обучающие мастер-классы по правильному нанесению защитных составов.

«Безопасность для нас — не формальность. Забота о сохранении здоровья персонала и обеспечение безопасности — одна из первоочередных задач руководства станции, — отметил главный инспектор Кольской АЭС Борис Савицкий. — Подобные мероприятия знакомят работников с современными средствами защиты и формируют ответственное отношение к безопасности на рабочем месте. Создание здоровой психосоциальной среды в коллективах, где каждый чувствует поддержку и может работать без стресса, способствует исключению несчастных случаев на производстве и безаварийной работе».

Кольская АЭС уделяет охране труда комплексное внимание. На предприятии действует многоступенчатая система управления охраной труда, в которую вовлечён каждый работник. Станция регулярно проводит обучение по безопасному ведению работ для собственного персонала, подрядчиков и специалистов других АЭС. Кроме того, на КАЭС реализуются десятки социальных программ: добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, компенсация аренды жилья, негосударственное пенсионное обеспечение, физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая работа. Эти меры напрямую влияют на формирование благоприятной психосоциальной среды, что соответствует главной теме Всемирного дня охраны труда в 2026 году.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2025 году Кольская АЭС подтвердила статус лидера, заняв первое место в областном конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда» среди крупных производственных предприятий. А в апреле 2026 года ведущий инженер отдела метрологии Алексей Михайлов стал победителем дивизионального конкурса уполномоченных по культуре безопасности АО «Концерн Росэнергоатом».

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

