На Кольской АЭС работает «Школа молодого специалиста»

14 молодых сотрудников Кольской АЭС, принятых на работу в течение последнего года, приступили к занятиям в «Школе молодого специалиста». Образовательно-просветительский проект для адаптации и обучения молодых специалистов реализуется на Кольской АЭС с 2010 года. За это время выпускниками «Школы» стали более 300 человек.

За неделю интенсивных занятий начинающим атомщикам предстоит подробно познакомиться с основами культуры безопасности, разобрать сложные технологические и административно-правовые вопросы, изучить корпоративную культуру.

По окончании «Школы молодого специалиста» молодёжь встречается с главным инженером атомной станции. Такой диалог формирует атмосферу доверия, настраивает на дальнейшее саморазвитие и совершенствование знаний и навыков.

«На Кольской АЭС трудятся 2160 человек и 508 из них – молодые работники. Каждый год в коллектив станции приходят до 50 новых сотрудников, большинство из которых - выпускники ведущих инженерных вузов России. Школа молодых специалистов помогает им почувствовать себя вовлеченными в общее дело»,- отметил заместитель директора по персоналу Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Кольская АЭС, крупнейшее энергетическое предприятие, обеспечивающее электроэнергией более половины потребителей региона, неизменно входит в число лучших работодателей Мурманской области. Молодых специалистов здесь привлекают современные технологии, конкурентная заработная плата, а также комфортные условия для жизни, созданные в городе-спутнике Кольской атомной станции.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, «Школа молодого специалиста» существует на Кольской АЭС с 2010 года. 3 года спустя проект вошел в сборник «Простые истории успеха» как лучшая практика по адаптации и обучению молодых специалистов ГК «Росатом».