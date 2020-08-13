На Кольской АЭС с 2013 года произведено обновление 26 из 28 лифтов

Современные грузовые и пассажирские модели пришли на замену оборудованию, срок эксплуатации которого подошел к концу.

Новые лифты грузоподъёмностью от 100 до 3200 кг полностью соответствуют требованиям технического регламента «Безопасность лифтов», имеют особо плавный ход и повышенную точность остановки, комфортные кабины с пониженной шумностью, частотное регулирование главного привода и привода дверей кабины.

Кольская атомная станция – крупнейшее энергетическое предприятие в Мурманской области не только по объёмам выработки электроэнергии, но и по масштабам производственных помещений. Протяженность одного только машинного зала Кольской АЭС составляет более 500 метров , а высотные отметки, куда необходимо доставлять персонал и оборудование, находятся в диапазоне от минус 10 до плюс 33 метров .

«В ходе планово-предупредительных ремонтов и регулярного обслуживания оборудования работникам ежедневно приходится преодолевать значительные расстояния и перемещать тяжеловесные грузы. Без надёжных скоростных лифтов это было бы сделать довольно сложно. Поэтому обновление нашего лифтового хозяйства является одним из элементов безопасной и надёжной эксплуатации всей атомной станции», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Программа модернизации лифтового хозяйства на Кольской АЭС реализуется с 2013 года, и за это время уже произведено обновление 26 из 28 лифтов имеющихся на предприятии, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.