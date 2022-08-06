На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока

5 августа был завершён капитальный ремонт 4 энергоблока, который продлился 74 дня. В соответствии с графиком осуществлён плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

«В рамках ремонтной кампании успешно выполнены все намеченные цели – произведён капитальный ремонт реакторной установки, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления, системы техводы, цилиндров низкого давления №1 и 2 турбоагрегата №8, капитальный ремонт циркуляционного насоса», – отмечает главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время энергоблок №4 выведен в резерв в связи с диспетчерскими ограничениями, также, как и энергоблок №2. Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 820 МВт обеспечивается работой энергоблоков №1 и №3 Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.