СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 15:15

На Кольской АЭС состоялась противоаварийная противопожарная тренировка персонала АЭС

Специалисты станции совместно с персоналом СПСЧ-6 отработали навыки тушения условного пожара повышенной сложности в помещениях атомной станции с применением средств защиты органов дыхания.

В тренировке приняли участие работники специальной пожарно-спасательной части №6 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», пожарной части №61, специалисты Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Управления ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области.

Во время учений отрабатывались вопросы взаимодействия пожарных подразделений с сотрудниками объекта, взаимосвязь с начальником смены АЭС и руководителями подразделений атомной станции, а также действия по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях максимально приближенных к реальному пожару на АЭС.

По сценарию, произошло возгорание в помещении одного из блоков атомной станции. Персонал Кольской АЭС и специалисты СПСЧ-6 успешно устранили пожар.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, с задачей по переводу «аварийного» блока в безопасное состояние персонал смены и СПСЧ-6, руководители подразделений Кольской АЭС и члены штаба пожаротушения справились успешно. Подобные тренировки проходят регулярно и позволяют реально оценить готовность пожарной охраны и специалистов КАЭС ликвидировать нештатные ситуации.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика