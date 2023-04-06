На Кольской АЭС состоялась противоаварийная противопожарная тренировка персонала АЭС

В учениях по ликвидации условного пожара приняли участие свыше 150 человек: личный состав СПСЧ №6, ПЧ №6 и оперативный персонал. Кроме того, было задействовано 10 единиц пожарной техники.

Специалисты станции совместно с персоналом СПСЧ-6 отработали навыки тушения условного пожара повышенной сложности в помещениях атомной станции с применением средств защиты органов дыхания.

«С задачей по переводу «аварийного» блока в безопасное состояние персонал смены и СПСЧ-6, руководители подразделений Кольской АЭС и члены штаба пожаротушения справились успешно. Подобные тренировки проходят регулярно и позволяют реально оценить готовность пожарной охраны и специалистов КАЭС ликвидировать нештатные ситуации. Участники тренировки отработали действия по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время на станции в работе находятся энергоблоки №№2, 3 и 4. На энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.