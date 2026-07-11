На Кольской АЭС состоялся обучающий курс Московского центра ВАО АЭС по развитию лидерства

На Кольской АЭС завершился обучающий курс Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ). Программа «Руководители в местах производства работ. Наблюдения и коучинг» собрала 31 специалиста с Кольской, Балаковской, Белоярской, Ростовской, Белорусской АЭС и Концерна «Росэнергоатом».

Трёхдневный курс посвящён развитию ключевых компетенций, необходимых для эффективного управления коллективом и достижения высоких производственных показателей. Участники получили практические инструменты для построения продуктивных отношений с сотрудниками, развития их потенциала и создания атмосферы взаимного доверия и ответственности.

В ходе обучения рассмотрели факторы, мешающие эффективному взаимодействию в повседневной работе, и условия, которые необходимы для того, чтобы управленческие подходы приносили максимальную пользу. Особое внимание уделялось развитию навыков коучинга, поддержки желательного поведения персонала и предотвращения конфликтных ситуаций.

«Инвестиции в развитие руководителей – это инвестиции в будущее всей атомной энергетики. Этот курс дал специалистам не просто новые знания, а реальные инструменты для построения эффективной команды, где каждый сотрудник чувствует себя частью общего дела и стремится к самосовершенствованию.

Уверен, что полученный опыт будет активно применяться на практике, повышая безопасность и производительность на всех наших станциях», – отметил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Максим Остапенко.

Руководитель отдела развития отраслевого лидерства и компетенций ВАО АЭС-МЦ Сергей Локтионов отметил: «В условиях стремительного развития технологий и высоких требований к безопасности роль руководителя выходит далеко за рамки технических компетенций: сегодня на первом месте стоит умение выстраивать человеческие отношения, слушать, мотивировать и налаживать открытый диалог в коллективе. Именно такая атмосфера позволяет своевременно выявлять сложности, предлагать улучшения и брать на себя ответственность, что напрямую влияет на производительность и культуру безопасности».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, КАЭС ведёт системную работу по развитию кадрового потенциала. В 2025 году работники и специалисты станции 4925 раз повысили свою квалификацию на различных курсах, в институтах и факультетах повышения квалификации, 3008 раз поддержали квалификацию. Курсы учебно-тренировочного подразделения посетили 6817 раз, обучение по культуре безопасности прошло 957 человек.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.