На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Представители АО «Атомэнергопроект» посетили Кольскую АЭС, чтобы больше узнать о работе атомной станции, а также наладить профессиональные связи со специалистами АЭС. Гости посетили информационный центр предприятия, уникальный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов, машинный зал, турбинное и реакторное отделения Кольской АЭС, а также встретились с руководством предприятия, чтобы получить ответы на все вопросы.

Во время беседы специалисты АО «Атомэнергопроект» узнали о процессе проведения планово-предупредительного ремонта, о том, как организована подготовка персонала, как осуществляется привлечение молодых инженеров на станцию, насколько сильно влияет климатическое расположение АЭС за полярным кругом на выработку мощности.

Больше всего инженеры интересовались, с чем связано увеличение выработки Кольской АЭС сегодня.

В 2022 году заполярная АЭС стала поставлять больше электричества благодаря вводу второй линии Кольско-Карельского транзита 330 кВ. В июле 2023 года специалисты Кольской АЭС и АО «Системный оператор ЕЭС» внедрили комплекс противоаварийной автоматики с функцией АРКЗ (автоматики разгрузки при коротких замыканиях), который повысил надёжность электротехнического оборудования и позволяет выдавать на 100 МВт больше электроэнергии населению Мурманской области и Карелии.

«Большое спасибо вам за такое внимание и отношение к тем, кто к вам приезжает. За всё время своей работы я впервые смог так близко познакомиться с функционированием атомной станции. Для нас посещение Кольской АЭС очень важно, так как эта АЭС – один из первых крупных проектов Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института», – поделился начальник отдела управления проекта АО «Атомэнергопроект», г. Санкт-Петербург Михаил Архипецкий.

АО «Атомэнергопроект» – инжиниринговая компания, генеральный проектировщик и подрядчик сооружения атомных электростанций, предприятие госкорпорации «Росатом».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время специалисты АО «Атомэнергопроект» ведут работы по проектированию Кольской АЭС-2, начало строительства которой запланировано на 2028 год.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС