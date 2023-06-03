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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.23 12:00

На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга

На Кольской АЭС прошёл технический тур для 20 молодых специалистов филиала АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт», в ходе которого инженеры-проектировщики и архитекторы смогли узнать больше об атомной станции, а также наладить профессиональные связи со специалистами АЭС.

Помимо посещения уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов, машинного зала, турбинного и реакторного отделения Кольской АЭС, специалисты встретились с руководством предприятия.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в ходе беседы гости узнали о перспективах развития северного региона за счёт повышения мощности АЭС, принципах действия пилотной электролизной водородной установки и планах развития водородной энергетики. Кроме того, проектировщиков интересовала история строительства станции: сложности при возведении АЭС в условиях Заполярья и особенности эксплуатации сегодня.

«Важно хотя бы иногда отрываться от чертежей и расчетов, наблюдать за работой АЭС воочию, общаться с людьми, для которых мы проектируем, ведь в 3D-модели невозможно предусмотреть всё. Технический тур позволил детально увидеть, понять и представить, что требуется для эксплуатирующей организации, чтобы мы в дальнейшем учитывали определенные моменты при проектировании новых блоков», – отметила инженер управления проектирования систем автоматизации филиала АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт» Александра Сульдина.

АО «Атомэнергопроект» – инжиниринговая компания, генеральный проектировщик и подрядчик сооружения атомных электростанций, предприятие госкорпорации «Росатом». В настоящее время специалисты АО «Атомэнергопроект» ведут работы по проектированию Кольской АЭС-2, начало строительства которой запланировано на 2028 год.

Сегодня перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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