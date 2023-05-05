На Кольской АЭС состоялся завтрак молодых сотрудников с директором станции

В рамках программы адаптации молодых сотрудников 3 мая состоялась встреча директора Кольской АЭС с молодыми специалистами. На встречу пригласили 11 недавно трудоустроенных сотрудников, окончивших вузы Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Обнинска и Иваново.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук рассказал молодёжи о своём опыте, истории профессионального становления, ответил на интересующие вопросы молодых сотрудников. Выпускники профильных вузов поделились с директором предприятия своими ожиданиями от работы на атомной станции.

«Встреча с молодыми специалистами стала доброй традицией, мне приятно, что нынешняя молодёжь стремится работать в энергетике. Выпускники университета – это настоящий национальный капитал. Я призываю вас работать на АЭС с полной отдачей и профессионализмом, ведь уже сегодня от вас зависит энергетическая безопасность и развитие атомной отрасли в нашей стране», – отметил Василий Омельчук.

На предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Так, Кольская АЭС оказывает им материальную помощь при трудоустройстве, бракосочетании, рождении ребенка, возмещает оплату услуг детских дошкольных учреждений, стоимость аренды жилья, банковский процент по ипотечному кредиту и мн. др.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в 2022 году коллектив АЭС пополнился 38 молодыми специалистами – выпускниками опорных вузов «Росатома» и 29 молодыми работниками. За каждым из них закреплён наставник, который учит и помогает вникнуть в азы профессии и производства. Кроме этого, молодые сотрудники станции могут повысить свою квалификацию в учебно-тренировочном подразделении Кольской АЭС. На предприятии возможен гибкий формат обучения с помощью вебинаров АНО «Корпоративная академия «Росатома» в отраслевой платформе «Рекорд Mobile», электронной библиотеки «Росатома».

В завершение встречи Василий Омельчук пообещал, что все новые сотрудники станут частью дружного коллектива и получат максимальную поддержку от опытных коллег, ведь на Кольской АЭС прослеживается преемственность поколений.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.