На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2

Капитальный ремонт энергоблока №2 Кольской АЭС стартовал 13 сентября. Плановая продолжительность ремонта составит 68 суток.

В рамках ремонтной кампании предстоит провести капитальный ремонт основного оборудования реакторного отделения: реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны и 100-процентным контролем герметичности оболочек (КГО) ТВЭЛов, главных запорных задвижек, капитальный ремонт парогенератора (2ПГ-6), главных циркуляционных насосов (2ГЦН-1,6), главного циркуляционного трубопровода (1ГЦТ-6), компенсатора объёма (2КО) и гидроёмкости (2ГЁ2).

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в турбинном отделении будут выполнены текущий ремонт паротурбинной установи ПТУ-3, турбогенератора ТГ-4 с заменой генераторов собственного расхода, капитальный ремонт паротурбинной установки ПТУ-4 (ЦНД-1,2), турбогенератора ТГ-3 с заменой генераторов собственного расхода, циркуляционного насоса (ЦН-3А).

«Во время ремонта предстоят крупные работы по модернизации, - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, - из них наиболее значимые – это замена импульсных предохранительных устройств парогенераторов; модернизация систем возбуждения турбогенераторов ТГ-3,4; замена генераторов собственного расхода ГСР-3,4; модернизация устройства защиты релейной защиты (УРЗА) блоков генератор-трансформатор; замена шкафов цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Также будет проведён контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений».