На Кольской АЭС стартовал последний этап масштабной плановой партнёрской проверки ВАО АЭС

На Кольской АЭС началась плановая партнёрская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). Она охватит девять производственных областей деятельности предприятия: эффективность организационной структуры, эксплуатацию, ремонт, инженерную поддержку, пожарную безопасность, химию, подготовку персонала, радиационную защиту и противоаварийную готовность.

Для каждой из областей назначен ответственный руководитель – партнёр от станции, обеспечивающий системный подход и эффективное взаимодействие.

В проверке задействованы четыре региональных центра ВАО АЭС – Шанхайский, Московский, Атлантский и Токийский. Команда экспертов состоит из представителей разных стран: 15 специалистов из Китая, двое – из Пакистана, один наблюдатель из Индии и один специалист из Великобритании.

«Цель таких партнёрских проверок – выявление возможностей для дальнейшего роста и совершенствования производственной деятельности. Они направлены не только на повышение уровня эксплуатационной безопасности, оценку состояния системы качества, но и на обмен опытом, определение зон развития и лучших практик», – отметил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Кольской АЭС Максим Остапенко.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, проведению проверки предшествовала большая подготовка. С 31 марта по 4 апреля 2025 года состоялся предварительный визит экспертов Шанхайского офиса ВАО АЭС, в ходе которого специалисты ознакомились с текущим состоянием станции и согласовали планы дальнейшей работы. А с 8 по 12 сентября 2025 года представители ассоциации провели на станции наблюдение за отработкой аварийных сценариев персоналом блочного щита управления по методологии «Crew Performance Observation» (CPO) на полномасштабном тренажёре.

Итоги общей совместной работы будут подведены на заключительном совещании 17 октября 2025 года.

Отметим, что последний раз подобная полномасштабная партнёрская проверка с участием экспертов ВАО АЭС на Заполярной станции проводилась в 2021 году. По её результатам эксперты выделили семь сильных сторон предприятия, рекомендованных к тиражированию на других АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.