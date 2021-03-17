На Кольской АЭС стартовала комплексная проверка обеспечения безопасности

С 15 по 26 марта Концерн «Росэнергоатом» проводит на Кольской АЭС комплексную проверку обеспечения безопасности. Подобные проверки оценивают выполнение международных и российских требований по обеспечению безопасности АЭС. В своей работе комиссия использует методологию проверок МАГАТЭ и ВАО АЭС.

«Эта проверка больше нужна нам – самой станции, чем инспекции. На Кольской АЭС реализуется пилотный проект открытости и доверия, мы стремимся к тому, чтобы персонал предприятия критически относился к своей работе, открыто говорил о недостатках, ничего не скрывал. Мы готовы создать комиссии все необходимые условия для эффективной работы по проверяемым направлениям. Коллеги помогут нам посмотреть на аспекты деятельности Кольской АЭС свежим взглядом», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В течение двух недель 20 экспертов будут обходить оборудование энергоблоков, проводить наблюдения и собеседование с персоналом, работать с цехами и службами атомной станции. Возглавляет команду руководитель Управления инспекции безопасности АЭС Концерна «Росэнергоатом» Михаил Молчанов. В числе экспертов – специалисты центрального аппарата Концерна, Калининской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Ленинградской АЭС и АО «Атомэнергоремонт».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭСА, эксперты проверят функционирование системы менеджмента, практику эксплуатации, результативность проведения технического обслуживания и ремонта, эффективность систем инженерной поддержки, использование опыта эксплуатации, состояние противопожарной и радиационной защиты, противоаварийное управление, управление ресурсом оборудования, зданий и сооружений (хаускипинг), а также эффективность охраны окружающей среды, обращение с РАО, подбор, подготовку и квалификацию персонала.