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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 12:30

На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка

Сегодня Кольская АЭС встречает международную партнёрскую проверку Московского центра ВАО АЭС в составе 21 человека из Венгрии, Бельгии, Армении, Ирана, Беларуси и России. Специалисты прибыли на атомную станцию, чтобы сравнить достигнутые ею результаты в различных областях производственной деятельности с лучшими мировыми практиками.

ВАО АЭС – Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. На сегодняшний день в ВАО состоят все атомные станции мира. Программа партнерской проверки, проводимая каждые 4 года, создана для того, чтобы помочь всем специалистам атомных станций достичь наивысшего уровня эксплуатационной безопасности путем предоставления им доступа к всемирной сокровищнице опыта.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «Партнёрская проверка окажет Кольской АЭС поддержку в достижении высоких показателей эксплуатации, поиске наилучших путей дальнейшего производственного развития, повышении безопасности и надёжности».

С 15 по 29 октября международные эксперты выявят сильные стороны Кольской АЭС, которые позволят делиться опытом с представителями других атомных станций, а также определят области, требующие усовершенствования.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС,  в течение двух недель международные эксперты совместно со специалистами Кольской АЭС проведут наблюдения по 11 направлениям: организационная структура и административное управление производством, эксплуатация, модернизация и ремонт, инженерно-техническое обеспечение, опыт эксплуатации, радиационная защита, химическая технология, а также подготовка и квалификация персонала, противоаварийная готовность и противопожарная безопасность.

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