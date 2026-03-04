На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026

2 марта энергоблок №1 Кольской АЭС в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). Именно с этого блока на атомной станции стартовала ремонтная кампания 2026 года, суммарная продолжительность которой составит около 170 суток.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в ходе ремонта энергоблока №1 специалисты выполнят комплекс мероприятий на ключевом оборудовании, в частности, на реакторной и турбогенераторных установках, на оборудовании систем безопасности, а также ремонт демпфера шахты реактора (элемент конструкции в виде металлического стержня, расположенный в днище шахты реактора. – Ред.).

«Важной частью нашей работы является постоянное повышение безопасности и надёжности оборудования. В рамках ППР первого энергоблока будет проведена модернизация системы уплотнения валов на обоих турбогенераторах, системы автохимического контроля теплоносителя первого контура реакторного отделения», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В течение года специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт») поочередно выполнят профилактические ремонты на всех четырёх энергоблоках.

В настоящее время на атомной станции в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1360 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.