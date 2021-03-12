На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021

12 марта первым в средний ремонт выведен энергоблок №1 Кольской АЭС. Затем последовательно будут отремонтированы энергоблоки №№3, 4 и 2. Суммарная продолжительность регламентного обслуживания всех 4-х энергоблоков составит 246 суток.

Ремонт энергоблоков традиционно начинается в начале весны, после прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, когда в Мурманской области наблюдается пик потребления электроэнергии.

«В 2021 году нам в рамках ремонтной кампании предстоит реализовать несколько проектов по модернизации. Плановый показатель этого года по выработке электроэнергии составляет 10,201 млрд кВтч. И справиться с поставленной задачей можно только при высоком качестве проведения ремонтов», - сказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1280 МВт. С начала года выработано более 2,22 млрд кВтч электроэнергии.