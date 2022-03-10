На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2022

В марте 2022 года началась ремонтная кампания блока №1, которая продлится 54 дня. Затем последовательно будут отремонтированы энергоблоки №№3, 4 и 2. Суммарная продолжительность ремонтной кампании 2022 года составит 230 суток.

«В рамках ремонта блока №1 будет выполнена основная работа - модернизация генераторов собственного расхода и общеблочного щита постоянного тока, с целью повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования. В соответствии с графиком мы осуществим плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений», - делится главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1310 МВт. С начала года выработано более 2400 млн кВтч электроэнергии.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Фото управления информации и общественных связей КАЭС.