На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2023

10 марта первый энергоблок Кольской АЭС будет отключён для проведения планово-предупредительного ремонта, который продлится 50 дней.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ежегодные профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках. Суммарная продолжительность ремонтной кампании 2023 года составит 233 суток. В ходе всей планово-предупредительной ремонтной кампании специалисты осуществят 45 мероприятий по модернизации оборудования.

«Основные работы по модернизации в рамках ремонта первого энергоблока – замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, монтаж дополнительных перемычек на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов №1 и №2, а также модернизация системы оперативного постоянного тока. Для повышения безопасности и надежности эксплуатации оборудования на первом блоке выполнят 1350 операций, основные из них – перегрузка топлива и ремонт реактора, капитальный ремонт паротурбинной установки и турбогенератора», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию энергоблока №1 выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1485 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.