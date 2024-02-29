На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года

Ежегодные профилактические работы поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках. Суммарная продолжительность ППР в 2024 году составит 183 суток.

7 марта первый энергоблок Кольской АЭС будет отключён для проведения планово-предупредительного ремонта, который продлится 57 дней.

«В соответствии с графиком на энергоблоке №1 будут выполнены капитальный ремонт реакторной установки и профилактические работы на паротурбинной установке и турбогенераторе с целью повышения безопасности и надёжности эксплуатации оборудования. Также будут проведены замена насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделении, модернизация резервного статора турбогенератора и кабельных линий, реализация защиты от замыкания блочных трансформаторов», - сообщил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию оборудования выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1427 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.