На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года

17 февраля первый энергоблок Кольской АЭС отключён для проведения планово-предупредительного ремонта, который продлится 45 дней.

В течение года профилактические ремонты поочередно будут выполнены на всех четырёх энергоблоках. Суммарная продолжительность ремонтной кампании 2025 года составит 175 суток.

«В соответствии с графиком на энергоблоке №1 будут выполнены ремонтные работы на тепломеханическом и электротехническом оборудованиях. Также будет проведена модернизация турбинной установки, электротехнического оборудования в части замены автоматических выключателей комплектного распределительного устройства с целью повышения его безопасности и надежности», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Средний ремонт и модернизацию энергоблока №1 выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1410 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.