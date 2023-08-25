На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2

24 августа на энергоблоке №2 Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации, который продлится 49 дней. В рамках ремонта второго энергоблока планируется выполнить ремонт реакторной установки, турбогенератора №№3 и 4.

«Задача Кольской АЭC – бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области. В период планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №2 запланированы 12 мероприятий по модернизации. Основные из них – замена насосного оборудования реакторного цеха, замена арматуры технологических систем реакторного и турбинного цехов, модернизация оборудования цеха тепловой автоматики и измерений на блочном щите управления №2. Аналогичные работы уже выполнены на блоках №№1, 3 и 4 в текущем году», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1210 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.