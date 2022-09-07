На Кольской АЭС стартовала ремонтная компания на энергоблоке №2

Сегодня на Кольской АЭС начался средний планово-предупредительный ремонт энергоблока №2, который продлится 55 дней.

В рамках ремонтной компании Кольская АЭС и «Колатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт» выполнят средний ремонт основного оборудования реакторного отделения. Всего планируется осуществить 1352 работы, основные из них – ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны и 100-процентным контролем герметичности оболочек, капитальный ремонт парогенераторов №№1 и 2, главных циркуляционных насосов №№4 и 5 и циркуляционных трубопроводов №№1 и 4, гидроёмкостей, ремонт оборудования системы технической воды и аварийного охлаждения активной зоны.

В турбинном отделении будут выполнены ремонт циркуляционных насосов, паротурбинных установок, капитальный ремонт сепаратора-пароперегревателя на турбоагрегате №3, подогревателей высокого давления и подогревателя низкого давления на турбоагрегате №4.

«Планируется модернизировать технологические системы в части замены арматуры реакторного и турбинного цехов, системы спецзаземления, оперативного постоянного тока первой очереди Кольской АЭС, а также установить в реакторном отделении облегченные металлоконструкции», – комментирует главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 1160 МВт обеспечивается работой энергоблоков №№1, 3 и 4 Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.