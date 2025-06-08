На Кольской АЭС стартовала традиционная детская оздоровительная кампания: более 130 детей отдохнут в летних лагерях

На Кольской атомной электростанции стартовала ежегодная летняя оздоровительная кампания для детей работников предприятия. Первая смена уже отправилась на берег Чёрного моря в лагерь «Вита» (Анапа, п. Витязево).

Всего в этом году в летних лагерях отдохнут более 130 юных полярнозоринцев при поддержке Кольской АЭС и Первичной общественной профсоюзной организации.

В лагере «Вита» дети сотрудников атомной станции отдыхают не первый год. Для насыщенного досуга в нём предусмотрены разнообразные творческие и образовательные программы: игры, квесты, постановки, спортивные мероприятия, дискотеки. Ребята смогут посетить экскурсии и мастер-классы – катание на сап-сёрфах, лазертаг, изготовление десертов, гончарное дело и многое другое. В этом году запланирована обзорная экскурсия в Новороссийск.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Вита» является не только местом отдыха, но и санаторно-оздоровительным комплексом, где каждый ребёнок по назначению врача получает индивидуальную программу оздоровления, включающую физиотерапию, гидротерапию, лечебную физкультуру и другие процедуры.

Дополнительно 28 школьников из Полярных Зорь примут участие в программе оздоровительно-образовательного отдыха в курортном центре «Илона» в городе Сочи, 36 детей отправятся в детский туристический центр «Полярный Круг», расположенный рядом с карельской деревней Нильмогуба на побережье Белого моря.

«Поддержка, развитие, оздоровление и отдых детей всегда были приоритетными задачами социальной политики нашего предприятия. Кольская АЭС и концерн «Росэнергоатом» прилагают максимум усилий для того, чтобы дети работников могли провести летние каникулы с пользой. Помимо отдыха и укрепления здоровья, ребята получат возможность расширить кругозор, принять участие в творческих и образовательных программах перед началом учебного года», – подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Юным полярнозоринцам и их родителями также будет предоставлена возможность отдохнуть и пройти санаторно-курортное лечение в здравницах Черноморского побережья, Абхазии, Кавказа, Калининградской области, Алтая и других регионах России.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.