На Кольской АЭС стартовало обучение в «Школе молодого специалиста»

К занятиям, которые начались 16 мая в «Школе молодого специалиста», приступили 20 молодых сотрудников Кольской АЭС, принятых на работу в течение последнего года.

Интенсивная учебная неделя включает в себя знакомство с основами культуры безопасности, административно-правовыми вопросами, а также с корпоративной культурой, социальной политикой и производственной системой Росатома. Помимо этого, начинающие атомщики пройдут психологические адаптационные тренинги, узнают о карьерных возможностях на Кольской АЭС и Госкорпорации «Росатом», побывают на экскурсии в Информационном центре станции.

«Каждый год в коллектив станции приходят до 50 новых сотрудников, большинство из которых – выпускники ведущих инженерных вузов России. На Кольской АЭС специалистам предлагается достойный уровень зарплаты и привлекательный социальный пакет, отпуск 52 календарных дня, материальная помощь при трудоустройстве, оплата жилья, льготная ипотека, санаторно-курортное лечение и многое другое, – делится заместитель директора по персоналу Кольской АЭС Игорь Кутузов, – «Школа молодого специалиста» – налаженная система адаптации персонала, которая позволяет лучше прочувствовать ритм атомной станции».

По окончании курса для молодёжи будет организована встреча с главным инженером атомной станции, где новые сотрудники смогут задать любые интересующие вопросы как о производстве, так и более личные – об истории профессионального становления, семье, жизненных ценностях. Такой диалог сформирует атмосферу доверия, настроит на дальнейшее саморазвитие и совершенствование знаний и навыков.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, «Школа молодого специалиста» - образовательно-просветительский проект, существует на Кольской АЭС с 2010 года. 3 года спустя проект вошел в сборник «Простые истории успеха» как лучшая практика по адаптации и обучению молодых специалистов ГК «Росатом».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.