На Кольской АЭС стартует 50-я комплексная спартакиада среди подразделений и подрядных организаций станции

Юбилейная спартакиада Кольской АЭС начнётся с соревнований по волейболу, которые стартуют с 30 января и пройдут в течение всего месяца в городе Полярные Зори. Кольская АЭС приглашает всех любителей волейбола «поболеть», а сотрудников атомной станции и подрядных организаций присоединиться к участию.*

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, комплексная спартакиада для работников Кольской АЭС и подрядных организаций проводится профсоюзной организацией станции с момента пуска первого блока. Впервые энергоблок №1 начал вырабатывать электрическую энергию, поступающую в Кольскую энергосистему, 50 лет назад – 29 июня 1973 года. Именно эта дата считается Днем рождения Кольской атомной станции. В этом году состязания пройдут по 20-ти видам спорта: футбол, мини-футбол, гиревой спорт, лыжные гонки, плавание, флорбол, северная ходьба, горные лыжи, шахматы, стрельба, дартс, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, петанк и другие.

«Правительство Российской Федерации, власти Арктического региона и такие крупные предприятия, как Кольская АЭС, уделяют большое внимание популяризации спорта среди молодёжи. Кольская АЭС поддерживает более 30 видов спорта. На базе первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС функционирует 16 спортивных клубов, которые провели в прошлом году более 150 мероприятий», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Полярные Зори – самый спортивный город в Мурманской области. В городе созданы все условия для активного отдыха и занятий спортом. Город-спутник Кольской АЭС ежегодно принимает спортсменов со всей России на зимних спартакиадах работников предприятий Государственной корпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

Подведение итогов спартакиады проходит в конце года, победителей награждают почётными наградами и денежными призами. В прошлом году участие в спартакиаде Кольской АЭС и подрядных организаций приняли 1300 человек, среди них руководители Кольской атомной станции отметили 52 активиста. За весь сезон 2022-го спортсмены завоевали около 300 золотых и серебряных медалей.

* - подробную информацию и расписание соревнований можно узнать на официальной странице Кольской АЭС «ВКонтакте»: vk.com/kolaplant.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.