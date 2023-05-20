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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 12:00

На Кольской АЭС успешно прошла плановая противоаварийная тренировка

На Кольской АЭС 19 мая состоялась противоаварийная тренировка с участием около 200 человек: персонала АЭС, группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), аварийно-технического центра и других организаций, ответственных за безопасность ядерных объектов и охрану окружающей среды.

В защищенном пункте управления Кольской АЭС работал штаб во главе с главным инженером атомной станции Владимиром Матвеевым. На полномасштабном тренажере блочного щита управления персонал отработал практические действия по управлению условной нештатной ситуацией, запуску локальной системы оповещения, информированию общественности. По учению была развернута противоаварийная мобильная техника и организована радиационная разведка на территории атомной станции. 

«Считаю, что противоаварийная тренировка проведена успешно. Квалифицированный персонал Кольской АЭС показал чёткие и слаженные действия по развёртыванию и применению противоаварийной мобильной техники. Отработаны навыки взаимодействия оперативного штаба станции с Ситуационно-кризисным центром «Росатома» и руководством концерна «Росэнергоатом», группой оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС)», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Энергоблоки Кольской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

Тренировки подобного рода ежегодно проходят на атомных станциях концерна «Росэнергоатом». Регулярное проведение противоаварийных тренировок и учений – важнейшая часть обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции. Их цель – отработка правильных действий по защите персонала АЭС и населения города, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время атомная электроэнергетика показывает высокую ответственность, устойчивость и эффективность. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Один из главных приоритетов – обеспечение уверенного, стабильного экономического роста и экономической безопасности страны, а также бесперебойное снабжение промышленности и граждан.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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