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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 10:15

На Кольской АЭС успешно прошла плановая противоаварийная тренировка с участием около 200 человек и спецтехники

Регулярные противоаварийные учения - неотъемлемая часть обеспечения безопасной эксплуатации всех российских атомных станций.

10 сентября на Кольской АЭС успешно прошла противоаварийная тренировка, в ходе которой участники проверили готовность к оперативному реагированию и защите объектов инфраструктуры атомной станции от природных катаклизмов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, подобные учения регулярно проходят на всех российских АЭС и являются важнейшей частью обеспечения безопасной эксплуатации. Их цель - отработка оперативных действий по защите персонала и населения, а также проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

Отметим, что тренировка на Кольской АЭС состоялась в рамках подготовки к самому крупному в текущем году - комплексному противоаварийному учению, которое пройдёт на атомной станции 3-4 октября текущего года.

В ней приняли участие около 200 человек - персонал самой атомной станции, группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), а также представители аварийно-технического центра (АТЦ) и других организаций, ответственных за безопасность ядерных объектов и охрану окружающей среды.

Использовалась специализированная мобильная техника - передвижные узлы связи, дизель-генераторы и насосные установки. Особое внимание было уделено оперативным действиям системы аварийного реагирования, организована радиационная разведка на территории АЭС.

Большой интерес к мероприятию проявили журналисты крупнейших российские СМИ, в том числе, федеральных телевизионных каналов. Они смогли наблюдать за противоаварийной тренировкой Кольской АЭС в Кризисном центре «Росэнергоатома» - это центральное звено системы противоаварийного реагирования генерирующей кампании, куда стекается вся информация о работе атомных энергоблоков.

Для многих из представителей СМИ такая экскурсия стала первым подобным опытом. Эксперты группы ОПАС и руководители концерна рассказали им, как устроена круглосуточная помощь атомным станциям, какие ресурсы, силы и средства есть для оперативного реагирования, как организована экспертная поддержка. Съёмочные группы побывали в спецавтомобилях Кризисного центра - посмотрели, как устроены передвижной узел связи и пункт управления.

На гостей произвели впечатление возможности мгновенной связи с любой из российских АЭС и скорость обработки поступающей со всей страны информации, а также макеты оборудования атомных станций.

Отметим, что информационная открытость атомной отрасли и всех её предприятий - важная составляющая реагирования на нештатные ситуации, а работа со СМИ и каналами коммуникации строится на регулярной и доверительной основе.

По итогам прошедших учений их руководитель - заместитель директора департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом АО «Концерн Росэнергоатом» Виталий Гилёв отметил высокий уровень подготовки участников и взаимодействия всех служб и ведомств. Он подчеркнул, что одна из главных задач проведения тренировок - выявить области для улучшений. «Мы всегда проводим тщательный анализ результатов и принимаем меры по дальнейшему постоянному совершенствованию системы противоаварийной готовности», - подчеркнул он.

В свою очередь главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев сказал: «Считаю, что противоаварийная тренировка прошла успешно. Она подтвердила готовность персонала к четким и слаженным действиям и технические возможности мобильной техники обеспечивать безопасность АЭС в условиях нештатных ситуаций».

Энергоблоки Кольской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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