На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС

Эксперты выявили области для улучшения, а также несколько сильных сторон предприятия, которые можно использовать на других атомных станциях.

17 октября на Кольской АЭС прошло заключительное совещание плановой партнёрской проверки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), в которой приняли участие четыре региональных центра ВАО АЭС – Шанхайский, Московский, Атлантский и Токийский.

Проверка охватила девять производственных областей деятельности предприятия: эффективность организационной структуры, эксплуатацию, ремонт, инженерную поддержку, пожарную безопасность, химию, подготовку персонала, радиационную защиту и противоаварийную готовность.

Эксперты выявили области для улучшения и отметили сильные стороны, среди которых: использование учебно-тренировочным пунктом передовых методов компьютерного моделирования с применением технологии искусственного зрения и дополненной реальности для создания реальной среды моделируемого сварочного процесса, а также визуализация информации о ходе планово-предупредительного ремонта в программном модуле «Экран технического обслуживания». Все эти разработки можно использовать на других станциях для совершенствования производственной деятельности.

«Мы достигли высокого уровня взаимопонимания с коллегами из ВАО АЭС и заложили основу для дальнейшего продуктивного партнёрства. Уверен, что эта проверка оказалась плодотворной для обеих сторон: представители Кольской АЭС получили ценные знания и опыт, а эксперты команды смогли применить свои профессиональные навыки на практике», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, данная проверка отличается своей уникальной спецификой: она организована одним региональным центром на территории другого, а команда экспертов состояла преимущественно из иностранных специалистов. Кольская АЭС, входящая в состав Московского центра ВАО АЭС, стала своеобразной экзаменационной площадкой. Именно здесь специалисты Шанхайского офиса подтверждали свои компетенции для получения статуса полноценного регионального центра.

Предварительный отчёт по результатам партнёрской проверки предоставлен Василию Омельчуку. Итоговый отчёт будет передан Концерном «Росэнергоатом» Кольской АЭС в декабре 2025 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.