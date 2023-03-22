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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 11:40

На Кольской АЭС установили новый резервный трансформатор отечественного производства

Специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» установили на проектное место  резервный блочный силовой трансформатор или так называемый трансформатор страхового запаса, который можно будет при необходимости использовать на любом из 4-х энергоблоков станции.

Новое электротехническое устройство, изготовленное московским «Электрозаводом», призвано обеспечить ещё более высокий уровень надёжности работы схемы выдачи мощности Кольской АЭС. Кроме того, оно позволяет значительно минимизировать время на замену основного оборудования, если в этом возникнет необходимость в ходе планово-предупредительного ремонта (ППР).

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сейчас на Кольской атомной станции работают восемь основных трансформаторов – по два на каждый блок. Они служат для повышения напряжения вырабатываемой электроэнергии, которая затем поступает на линию электропередачи 330 кВ и направляется потребителям.

«Новый трансформатор страхового запаса был создан специально для эксплуатации на Кольской АЭС. Он спроектирован и изготовлен по техническим требованиям специалистов из электрического цеха в рамках реализации программы Концерна «Росэнергоатом» по формированию резерва основного оборудования», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Отметим, что плановая работа по повышению уровня независимости от импортных технологий в условиях беспрецедентных санкций приобретает сейчас для России особое значение. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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