На Кольской АЭС в 3 раза возросло количество участников конкурса профессионального мастерства «REASkills-2021»

19 января на Кольской АЭС проходит первый отборочный тур V Дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2021». За право представлять предприятие на престижном корпоративном чемпионате Концерна «Росэнергоатом» специалисты станции борются в компетенции «Дозиметрист».

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук выразил уверенность, что в этом году команда атомщиков выступит успешно: «На Кольской АЭС созданы максимально комфортные условия для построения карьеры и совершенствования профессиональных навыков. Ведь профессионализм работников – один из важнейших факторов, способствующих обеспечению высокого уровня безопасности атомной станции».

Отборочные мероприятия «REASkills» завершатся 30 января, после чего главные эксперты концерна подведут итоги, и уже в феврале станут известны имена участников V дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills2021». Проведение же самого чемпионата запланировано на март.

В 2020 году сборная Кольской АЭС участвовала в чемпионате «REASkills» в 11 компетенциях. Предприятие представляли 17 конкурсантов и 15 экспертов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, дивизиональный чемпионат «REAskills» является отборочным туром перед отраслевым чемпионатом профессионального мастерства «AtomSkills» по методике «WorldSkills» и проводится в электроэнергетическом дивизионе для развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными требованиями.