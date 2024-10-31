На Кольской АЭС в ходе производственного совещания подвели итоги ремонтной кампании 2024 года

На Кольской АЭС состоялось итоговое совещание по ремонтной кампании 2024 года, в котором приняли участие руководители станции, подразделений и подрядных организаций. Участники провели анализ качества проделанных работ и выявили положительные практики.

«Все задачи кампании были выполнены. Станция полностью готова к эксплуатации в период осенне-зимнего максимума, который начался на территории нашего региона», - прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В ходе планово-предупредительного ремонта на Кольской АЭС проведено регламентное обслуживание всех энергоблоков, решён целый ряд задач, которые направлены на дальнейшее повышение безопасности и надёжности оборудования.

Так, на энергоблоке №1 был применён новый подход к капитальному ремонту главных запорных задвижек с использованием распорных заглушек, что позволило начать работы раньше срока. Также в рамках производственной системы «Росатома» был проанализирован график работ персонала и внесены изменения в порядок передачи смены, благодаря которым удалось оптимизировать вихретоковый контроль и глушение теплообменных трубок парогенератора на 2-ом энергоблоке.

Помимо общих работ, была успешно проведена модернизация оборудования: заменены предохранительный клапан компенсатора объёма на 1-ом блоке, статор турбогенератора №1, завершается второй этап модернизации устройств противоаварийной автоматики.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.