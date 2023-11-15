На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки

14 ноября в 13.02 первый энергоблок Кольской АЭС включён в работу.

С 6 октября он находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1440 МВт. Нагрузка Кольской АЭС составит 1590 МВт, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.