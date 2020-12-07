На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока

5 декабря энергоблок №4 Кольской АЭС выведен из резерва и включен в сеть. В настоящее время выработка электроэнергии на Кольской атомной станции осуществляется всеми четырьмя энергоблоками.

Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт.

Кольская атомная станция надежно обеспечивает электричеством около 60 процентов потребителей в Мурманской области и на Севере Карелии, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты региона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.