На Кольской АЭС в рамках программы модернизации реализуется более 140 масштабных проектов

Персонал Кольской АЭС и подрядных организаций приступил к ремонтным операциям на энергоблоке № 2. Плановая продолжительность ремонта составит 52 дня. За это время предстоит выполнить обязательное ежегодное обслуживание реакторной установки и турбинного оборудования.

Большой объём работ запланирован в рамках программы модернизации. Специалисты Кольской АЭС готовятся провести монтаж новых статоров сразу на трех главных циркуляционных насосах.

Главные циркуляционные насосы (ГЦН) обеспечивают интенсивную циркуляцию теплоносителя в первом контуре реактора. От надежной и бесперебойной работы ГЦН напрямую зависит безопасность атомной станции.

Обновление статоров ГЦН – это совместный проект Кольской АЭС и АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (г. Санкт-Петербург), специалистам которого удалось восстановить уникальную технологию изготовления деталей для ГЦН реакторов ВВЭР-440.

«На Кольской АЭС в стадии реализации сегодня находятся более 140 различных модернизационных проектов. Мы стараемся находить и применять только самые передовые и эффективные инженерные решения. Именно такой подход способствует максимальному достижению наших целей в области безопасной и надежной эксплуатации атомной станции», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время выработка электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивается энергоблоками №№ 1, 3 и 4. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1100 МВт.