На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2

20 июня в 11.01 на втором энергоблоке Кольской АЭС включён в сеть турбогенератор №4. С 23 мая блок находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 800 МВт. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.