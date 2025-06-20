Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 15:45
На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2
20 июня в 11.01 на втором энергоблоке Кольской АЭС включён в сеть турбогенератор №4. С 23 мая блок находился в резерве в соответствии с диспетчерским графиком.
В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 800 МВт. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте.
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
-Скоро в эфире22:50«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)23:30«Московские сумерки». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Для жителей западного берега Кольского залива повышено качество водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней