На Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта энергоблок №1

28 апреля в 12.22, после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 53,5 суток, энергоблок №1 Кольской атомной станции включен в сеть.

В соответствии с графиком осуществлён плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

«Во время ремонта 1-го энергоблока произведены обширные работы по модернизации генераторов собственного расхода и общеблочного щита постоянного тока. Все работы выполнены качественно и в срок», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по состоянию на 29 апреля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт, в работе находятся все энергоблоки.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской АЭС соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.