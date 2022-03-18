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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 16:30

На Кольской АЭС впервые прошёл конкурс на лучшего начальника

Александр Кучин стал лучшим начальником цеха и теперь он представит Кольскую АЭС на уровне дивизиона, приняв участие в конкурсе среди руководителей подразделений всех российских атомных станций.

Александр возглавляет отдел радиационной безопасности, на Кольской АЭС он работает с 1996 года. В 2021 году он занял 2-е место в конкурсе «Энергия молодых» в номинации «Лидер в развитии молодёжи», неоднократно принимал участие в партнерских проверках и миссиях поддержки Всемирной ассоциаций организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), а также прошел хорошую школу подготовки в управленческом кадровом резерве «Капитал Росатома».

Всего в подчинении у Александра Кучина находится 72 человека. В 2021 году 25 работников приняли участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, взяв при этом 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. 2 специалиста заняли 1-е место в конкурсе проектов по улучшению деятельности и эффективности станции. 11 работников поделились своим опытом с практикантами и молодыми специалистами.

Отдел радиационной безопасности второй год подряд становится лучшим в области культуры безопасности на Кольской АЭС. Также подразделение разработало программное обеспечение «Информационный портал радиационной безопасности Кольской АЭС».

«Я поздравляю Александра Кучина с победой и желаю ему дальнейших профессиональных успехов. Сила нашего предприятия – в талантливых людях, которые помимо выполнения своих должностных обязанностей стремятся к большему, находят в себе силы и желание дополнительно совершенствоваться», - отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

Всего в конкурсе приняли участие 12 руководителей из реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, подразделений тепловой автоматики и измерений, централизованного ремонта, обеспечивающих систем, цеха по обращению с радиоактивными отходами, отделов дефектоскопии металлов и технического контроля, радиационной безопасности, ядерной безопасности и надежности, информационно-коммуникативных технологий.

Конкурс «Лучший начальник цеха» проходит при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом», управление информации и общественных связей КАЭС.

 

 

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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