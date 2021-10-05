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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 13:45

На Кольской АЭС введён в эксплуатацию оптический 3D-сканер

В арсенале новейшего оборудования Кольской АЭС появился уникальный прибор российского производства – оптический 3D-сканер. В отличие от своих предшественников – обычных сканеров, способных лишь считывать информацию с документов и фото, 3D-сканер позволяет с высокой точностью измерять и создавать копию необходимого физического объекта.

На станции немало оборудования, чертежи которого необходимо обновлять для изготовления деталей. Раньше инженеры-конструкторы производили измерения вручную, с помощью стандартных метрологических методов (линейки, рулетки, циркуля и компьютерной программы), а теперь с воспроизводством трёхмерной модели справляется 3D-установка. Сканер используется как оптический измерительный прибор, оцифровывающий с точностью до десятой доли миллиметра объект сканирования для дальнейшего нанесения размеров на чертежи. Далее по готовому чертежу изготовляется необходимая деталь в цехе централизованного ремонта.

«Данное оборудование мы внедрили в рамках программы цифровизации Кольской АЭС, оно позволяет снижать трудозатраты производства, а также является безопасным для людей и окружающей среды», - поделился Юрий Ященко - заместитель главного инженера Кольской АЭС по ремонту.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, оптический 3D-сканер способен измерять любую деталь (ограничения лишь в размерах: от 40 см до 10 метров в длину). Прибор оснащен 2,5-мегапиксельной камерой, работает на основе структурированного света, позволяющего глубоко сканировать текстуру и собирать до 3 млн точек данных в секунду. Устройство обладает русскоязычным интерфейсом и возможностью регулярных обновлений, имеет хорошее разрешение и высокую измерительную точность.

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