На Кольской АЭС выявили лучшие практики в области охраны труда, которые могут быть использованы на других атомных станциях страны

Кольская АЭС уделяет особое внимание вопросам охраны труда и безопасности персонала. Недавно на атомной станции прошла проверка функционирования системы управления охраной труда (СУОТ), в ходе которой эксперты оценили эффективность применяемых процедур, инструментов и практик, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников АЭС и е подрядных организаций.

По результатам этой проверки на днях был подписан акт и выявлен ряд сильных сторон и положительных практик, успешно реализуемых на атомной станции.

В их числе – программное обеспечение «Контроль уборки», предназначенное для эффективного планирования и учёта услуг, связанных с выполнением договорных обязательств и регламентов влажной уборки, иллюстрированные примеры маркировки станочного оборудования, представленные в положении по маркировке оборудования и помещений станции, а также разработанный дополнительный знак безопасности, который размещается на станках.

Кроме того, к лучшим практикам эксперты отнесли онлайн трансляцию с камер видеонаблюдения, установленных в автобусах, позволяющую в режиме реального времени контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения, и современный электронный тренажёр «FORWARD», моделирующий различные дорожные условия, включая гололёд и туман. Он используется для ежегодного обучения, оценки практических навыков при трудоустройстве и подготовки к профессиональным конкурсам «ReaSkills» и «AtomSkills».

«Безопасность сотрудников Кольской АЭС – один из наших приоритетов. Мы непрерывно совершенствуем практики охраны труда, внедряя новые технологии. Такой подход к обеспечению надежной защиты каждого сотрудника способствует созданию безопасных условий труда и повышению общей эффективности работы станции», – отметил начальник отдела охраны труда Кольской АЭС Антон Поликанов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.