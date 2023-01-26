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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 16:00

На Кольской АЭС завершаются плановые ремонтные работы на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов

На Кольской АЭС завершаются плановые ремонтные работы на комплексе переработки жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО). Планово-предупредительный ремонт длительностью 16 суток энергетики планируют завершить 27 января. 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, комплекс был введен на Кольской АЭС в 2006 году. 28 июня 2021 года станция получила лицензию на эксплуатацию комплекса ещё на 15 лет. 

За время работы КП ЖРО специалистам станции удалось очистить и перевести в безопасное состояние более 30 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, получая по 250 тонн конечного очищенного продукта ежегодно. Конечный продукт – солевой плав – абсолютно безопасен и является хорошим исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений. 

Перечень плановых мероприятий предполагает полное восстановление ресурса эксплуатируемого оборудования для обеспечения его надежной и безопасной работы, проведение технического обеспечения и ремонта электротехнических систем, программно-технического комплекса, замену трубопровода технической воды. 

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, после завершения ремонтной кампании, эксплуатационного контроля и технического освидетельствования специалисты приступят к испытаниям и вводу комплекса в работу. 

 

 

Фото: https://vk.com/kolaplant?z=photo-785693_457252052%2Falbum-785693_00%2Frev

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