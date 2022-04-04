На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда

С 28 марта по 1 апреля комиссия, в которую вошли эксперты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», провела на Кольской АЭС плановую проверку системы управления охраной труда.

Впервые форма проведения проверки СУОТ представляет собой не только инспекцию, но и совместную работу экспертов со специалистами Кольской АЭС – проведение обучающего семинара для руководителей подразделений, взаимодействие с работниками на местах и определение их дальнейших действий по улучшению системы управления охраной труда.

«Постоянное совершенствование рабочих и технологических процессов позволяет повышать надежность эксплуатации станции, а также безопасность жизни и здоровья сотрудников. Подобные проверки очень эффективны, поскольку взгляд коллег со стороны позволяет нам посмотреть на аспекты деятельности Кольской АЭС свежим взглядом», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Эксперты сделали акцент на управлении профессиональными рисками и культуре безопасного поведения. Проверили эффективность функционирования СУОТ и элементы по обеспечению безопасности, охраны и здоровья работников, оценили результативность реализации мероприятий по профилактике травматизма.

Отчёт по результатам проверки системы управления охраной труда на Кольской АЭС будет передан станции в течении месяца, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

* - СУОТ – система управления охраной труда – совокупность процедур и документов, которые регламентируют политику и цели охраны труда на предприятии, в том числе, должностные обязанности всех руководителей и специалистов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.