На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года

Кольская атомная станция возобновила генерацию электроэнергии всеми четырьмя энергоблоками после окончания ежегодной ремонтной кампании. Последним плановый средний ремонт завершился на энергоблоке №2, который 11 октября в 20:05 был включен в сеть и начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему России.

«Общая продолжительность ремонтной кампании 2020 года составила 230,5 суток, что на 15,5 суток меньше, чем планировалось. Все задачи кампании выполнены. О качестве ремонтов говорит тот факт, что пуск оборудования всех энергоблоков проходил, как у нас принято говорить, «с первого предъявления». Станция полностью готова к надежной и безопасной эксплуатации в период осенне-зимнего максимума, который начался на территории нашего региона», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Напомним, что Кольская АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области и на севере Карелии, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

В ходе ремонтной кампании 2020 года на Кольской АЭС не только проведено регламентное обслуживание всех энергоблоков, но и решен целый ряд задач, направленных на дальнейшее повышение безопасности и надежности оборудования.

Так, на энергоблоке №1 была модернизирована система возбуждения турбогенераторов и обновлены устройства релейной защиты блоков генератор-трансформатор. На трех главных циркуляционных насосах энергоблока №2 по программе продления срока эксплуатации были установлены новые статоры отечественного производства.

В летний период удалось провести ревизию подземных коммуникаций и начать масштабный ремонт трубопроводов технической воды. Эта работа в течение 40 суток была синхронизирована с планово-предупредительными ремонтами сразу на двух энергоблоках второй очереди и стала одной из главных особенностей всей ремонтной кампании. Ведь никогда прежде энергоблоки №3 и №4 Кольской АЭС не останавливались одновременно на срок более месяца.

Полученный опыт планируется максимально использовать в период ремонтных кампаний 2021-2022 года, когда предстоит завершить обновление всех систем технического водоснабжения Кольской атомной станции.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе все четыре энергоблока. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.