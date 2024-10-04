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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 22:15

На Кольской атомной электростанции в Полярных Зорях провели всероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне

За ходом учений наблюдали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.   

По легенде учения, на атомной электростанции произошли разрушения после сильного землетрясения. В зону радиоактивного загрязнения попала не только территория АЭС, но и территория города Полярные Зори.

Руководство, персонал Кольской АЭС и Концерна «Росэнергоатом» выполнили противоаварийные действия и ликвидацию последствий аварии на самой АЭС, а силы и средства гражданской обороны МЧС России и региона отработали весь комплекс мероприятий по защите населения города с эвакуацией граждан, проведением специальной и санитарной обработки, разбором завалов и тушением пожара. На месте условной ЧС был развёрнут оперативный штаб, специалисты радиационной безопасности АЭС вели учёт доз облучения. В мероприятии были задействованы более 1100 человек и порядка 140 единиц техники.  

Глава МЧС России Александр Куренков отметил высокий уровень готовности подразделений.   

«Работа, проделанная в ходе учения, демонстрирует высокий уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. После анализа результатов необходимо внести корректировки в планы гражданской обороны», – подчеркнул Александр Куренков.  

Губернатор Андрей Чибис отметил, что обеспечение безопасности Кольской АЭС – одного из технически сложных объектов в Арктической зоне – имеет важнейшее значение не только для Кольского Заполярья, но и всего СЗФО.  

«Проводить подобные учения принципиально важно, особенно учитывая текущую обстановку. Кольская АЭС – стратегический объект Мурманской области и всего Северо-Западного федерального округа. У нас налажено эффективное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках анализа итогов мы точно выработаем дополнительные меры для большей эффективности. Благодарю всех, кто обеспечивает безопасность северян», – сказал Андрей Чибис.  

Учения на Кольской АЭС завершили федеральные учения, которые проводились на протяжении двух дней. В Мурманской области они проходили на различных объектах, включая предприятия и важнейшие инфраструктурные точки региона. 

В штабных тренировках и в ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций приняли участие более 9 тысяч человек и порядка 700 единиц техники из общего состава группировки сил гражданской обороны Мурманской области.

Это позволило комплексно проверить готовность всех систем и служб к действиям в условиях потенциальных угроз.

На подведении итогов комплексного противоаварийного учения глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис поздравили специалистов гражданской обороны электростанции и аварийно-технического центра «Росатома» с Днём гражданской обороны.  

Ряд сотрудников был удостоен ведомственных и региональных наград.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра и является самой северной АЭС в Европе. Обеспечивает электрической энергией более половины потребителей в Мурманской области и Карелии.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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