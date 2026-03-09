На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошёл торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню

В ходе мероприятия с поздравительным словом выступил командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Шастов.

«Дорогие женщины, от всей души хочу поздравить вас с этим прекрасным весенним днем. Спасибо, что вы всегда остаетесь нашей поддержкой и опорой в нелегкой службе. Оставайтесь такими же прекрасными, нежными, заботливыми, а самое главное – оставайтесь такими, какие вы есть! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, личного женского счастья, любви и семейного благополучия», – сказал в своём поздравлении командующий вице-адмирал Олег Шастов.

Для женщин на сцене выступили творческие коллективы соединений Кольской флотилии, вокально-инструментальный ансамбль «Соленое море» и гарнизонный оркестр ЗАТО «Александровска». В ходе концерта прозвучали песни о женщинах в погонах, о любви и чувствах, женской красоте и семейном благополучии.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457277776%2Fwall-101918803_48029